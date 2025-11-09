پخش زنده
هزاران آلمانی در مرکز شهر هامبورگ، دومین شهر بزرگ این کشور، با وجود سرمای شدید و بارش باران در همبستگی با مردم غزه به خیابانها آمدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، هزاران آلمانی در مرکز شهر هامبورگ، دومین شهر بزرگ این کشور، با وجود سرمای شدید و بارش باران در همبستگی با مردم غزه به خیابانها آمدند تا با سر دادن شعارهایی همچون «نسل کشی را متوقف کنید» و «فلسطین را آزاد کنید» اعتراض خود به شراکت برلین در نسلکشی رژیم صهیونیستی در غزه را به گوش دولتمردان برسانند.
همزمان، دهها نفر از فعالان حقوق بشری به نمایندگی از گروهها و سازمانهای مختلف در اعتراض به صادرات تسلیحات از این کشور به رژیم صهیونیستی، خود را به ریلهای قطار در بندر هامبورگ، یکی از بزرگترین بنادر اروپا، زنجیر کرده و حملونقل بار را برای چندین ساعت متوقف کردند.
«یوله فینک» سخنگوی گروه «انده گِلَنده» گفت: «واضح است که دولت اسرائیل مدتهاست در فلسطین مرتکب جنایات جنگی میشود. این نسلکشی است و دولت آلمان به طور فعالانه در آن شریک است. آلمان همچنان از طریق بنادر خود به اسرائیل سلاح صادر میکند. چرا مردم هامبورگ اجازه بدهند بندرشان برای ارسال سلاح به کار گرفته شود؟»