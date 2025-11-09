به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ امام جمعه حبیب‌آباد گفت: بازسازی و کاشی‌کاری دیوار ضلع جنوبی آستان، ساماندهی گلزار شهدای حبیب‌آباد، احیای آثار تاریخی و میراث فرهنگی داخل بقعه مبارکه و تربت‌خانه، سردر جدید و متناسب با جایگاه معنوی امامزاده و اجرای طرح سبک سازی و کاشی‌کاری گنبد امامزاده از جمله طرح‌های اجرا شده بودند.

حجت الاسلام سید محمد مومنی افزود: وزن گنبد قدیم بیش از ۱۰۰ تن بود که با بهره‌گیری از سبک معماری ایرانی اسلامی و سبک سازی اجرا شد و وزن آن به حدود ۳۰ تُن کاهش یافت

امامزاده عبدالمومن علیه السلام از نوادگان امام موسی کاظم علیه السلام است و مرقد مطهرش در شرق شهر حبیب آباد و گلزار شهدا این شهر نیز در جوار این آستان قرار دارد.