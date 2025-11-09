به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در پانزدهمین دوره این مسابقات تکواندوکاران در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و در دو بخش آقایان و بانوان با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

در هفته نخست این رقابت‌ها ۱۳۰ تکواندوکار در رده سنی نونهالان و در قالب ۶ تیم به روی شیاپ‌چانگ رفتند.

خانه تکواندو شهیدان برجعلی‌زاده میزبان لیگ تکواندو استان است و بیش از دو میلیارد و دویست میلیون ریال جایزه نقدی برای تیم‌ها و تکواندوکاران برتر اهدا خواهد شد.