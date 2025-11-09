به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دبیر اجرایی اتاق بازرگانی اهواز گفت: تا زمانی که مشکلات پروژه‌های نیمه‌تمام و راکد استان حل نشود، سرمایه‌گذار جدیدی به خوزستان نخواهد آمد و دومین رویداد از همایش «وفاق ملی برای سرمایه‌گذاری در تولید» باید با محوریت رفع این موانع برگزار شود.

محمد نجفیان در نشست مشترک با مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان که با هدف برنامه‌ریزی برای دومین رویداد از همایش «وفاق ملی برای سرمایه‌گذاری در تولید» برگزار شد، اظهار کرد: تجربه نخست این همایش اگرچه ارزشمند بود، اما باید در دوره دوم با نگاه دقیق‌تر و برنامه‌ریزی هدفمندتر دنبال شود تا خروجی آن برای استان قابل لمس باشد.

وی افزود: اتاق بازرگانی امیدوار است با مشارکت در برگزاری این رویداد، بتواند مسیر روشن و پایداری برای ورود و تثبیت سرمایه ایجاد کند.

نجفیان با اشاره به لزوم همکاری گسترده بین دستگاه‌ها گفت: پیشبرد اهداف همایش بدون تقسیم کار مشخص و مشارکت فعال اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ممکن نیست. یکی از گام‌های اساسی در این زمینه جمع‌آوری دقیق داده‌ها و اطلاعات مربوط به وضعیت پروژه‌هاست تا تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی استان انجام شود.

وی در ادامه بر ضرورت تفکیک پروژه‌های سرمایه‌گذاری به دو دسته «پروژه‌های جدید» و «پروژه‌های راکد یا نیمه‌تمام» تأکید کرد و افزود: پروژه‌های راکد، سرمایه‌های از دست‌رفته استان هستند و بازگرداندن آنها به چرخه تولید باید در اولویت دومین همایش قرار گیرد.

دبیر اجرایی اتاق بازرگانی اهواز تصریح کرد: اگر مشکلات و معضلات سرمایه‌گذاران گذشته برطرف نشود، سرمایه‌گذاران جدید نیز تمایلی به حضور در استان نخواهند داشت.

نجفیان خاطرنشان کرد: هدف اتاق بازرگانی از برگزاری دومین رویداد «وفاق ملی برای سرمایه‌گذاری در تولید»، عبور از مرحله سخنرانی و شعار به سمت اقدام عملی است. برای تحقق این هدف باید ابتدا مسیر سرمایه‌گذاران قبلی بازسازی و موانع پیشین رفع شود تا بستر اعتماد برای ورود سرمایه‌های تازه شکل گیرد.

دومین رویداد «وفاق ملی برای سرمایه‌گذاری در تولید» به میزبانی ماهشهر با محوریت شهرستان‌های ماهشهر، هندیجان، امیدیه برگزار می‌شود.