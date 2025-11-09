پخش زنده
امروز: -
معاون بورس و امور دانشجویان خارجی از ایجاد بازارهای صادراتی برای محصولات دانشبنیان ایرانی از طریق دانشجویان خارجی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ قنبری باغستان در نشست مجازی مشترک کارگروه ملی جذب و روسای پارکهای علمی و فناوری با محوریت برگزاری دورههای مهارتی فناورانه و نوآورانه ویژه دانشجویان بینالملل با اشاره به حضور حدود ۶۷ هزار دانشجوی خارجی در ایران، گفت: این دانشجویان میتواند به بینالمللی شدن پارکهای فناوری کشور کمک شایانی کند.
وی با اشاره به تشکیل کارگروه ملی جذب دانشجویان بینالملل با حضور ۱۹ دانشگاه بزرگ کشور، افزود: این دانشگاهها بهعنوان مراکز اصلی جذب دانشجویان خارجی شناخته میشوند و مسئولیت این امر عمدتاً بر عهده آنها است. در این کارگروه، ده دانشگاه برتر در تهران و نه دانشگاه از نواحی مختلف کشور شرکت دارند که در اسناد بالادستی به آنها اشاره شده است.
قنبری هدف از برگزاری این جلسه را تصویب مسیر ورود دانشجویان بینالمللی به پارکهای فناوری اعلام کرد و گفت: متاسفانه تا به امروز دانشجویان خارجی تنها از کلاسهای درس دانشگاهها بهرهمند شدهاند و این امر موجب جداسازی آنها از سایر دانشجویان شده است که این وضعیت مانع آشنایی آنها با اکوسیستم نوآوری و فناوری و زیستبوم فرهنگی اجتماعی ایران میشود.
معاون بورس و امور دانشجویان خارجی بر لزوم ایجاد مسیرهای متنوع برای آشنایی دانشجویان با فعالیتهای علمی، فرهنگی، آموزشی و فناوری تأکید کرد و گفت: با این اقدامات تجربههای غنیتری برای دانشجویان بینالملل فراهم خواهد شد و دیوارهای محدودکننده از بین خواهد رفت.
قنبری باغستان تصریح کرد: یکی از کلیدیترین جنبهها، ساحت فناوری و نوآوری است و بهترین مسیر برای تحقق این هدف، معاونت فناوری وزارت علوم است که با گشادهرویی از این موضوع استقبال کرده است.
وی با اشاره به تفاهمنامهای که بهتازگی بین معاونت فناوری وزارت علوم و سازمان امور دانشجویان امضا شده است، توضیح داد: این تفاهمنامه شامل دو بخش است. بخش نخست برگزاری دورههای مهارت محور در حوزه فناوری در پارکهای علمی و فناوری است که با هدف آشنایی دانشجویان با ظرفیتها و فعالیتهای این پارکها طراحی شده است.
قنبری همچنین به بخش دوم این تفاهمنامه اشاره کرد و گفت: قصد داریم از طریق تدوین یا اصلاح آییننامههای موجود، مسیر حضور دانشجویان بینالمللی در پارکها را هموار کنیم.
معاون بورس و امور دانشجویان خارجی همچنین به تجربیات موفق برخی پارکها اشاره کرد و گفت: این همکاری میتواند یک بازی برد-برد باشد هم برای دانشجویان خارجی که از این تجربیات بهرهمند میشوند و هم برای پارکهای فناوری که میتوانند مسیر جدیدی برای بینالمللی شدن خود ایجاد کنند.
قنبری به پتانسیلهای دانشجویان خارجی، به ویژه ۳۰ هزار دانشجوی عراقی و ۳۰ هزار دانشجو از دیگر ملیتها اشاره کرد و گفت: اگرچه ممکن است همه این دانشجویان تمایل یا امکان حضور در اکوسیستم نوآوری و فناوری نداشته باشند، اما هدف ما این است که از این ۶۰ هزار دانشجو، حداقل هزار دانشجوی ممتاز را شناسایی و برای نقشآفرینی در این حوزه آماده کنیم.
وی افزود: این دانشجویان میتوانند به عنوان نمایندگان آموزش عالی کشور، بهویژه در زمینه اکوسیستم نوآوری و فناوری، عمل کرده و تجربیات خوب ایران را به کشورهای خود منتقل کنند. علاوه بر این، آنها میتوانند به ایجاد بازارهای صادراتی برای محصولات دانشبنیان ایرانی کمک کنند.
قنبری همچنین بر اهمیت همکاریها و توسعه فعالیتها به منظور بهرهبرداری از این ظرفیتهای بینالمللی تاکید کرد.