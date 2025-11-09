به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: میزان جوجه ریزی در واحد‌های پرورش مرغ گوشتی استان در سال ۱۴۰۴ از مرز ۲۲ میلیون قطعه گذشت.

اخوان افزود: از ابتدای سال جاری تا نیمه آبان، میزان جوجه‌ریزی در واحد‌های پرورش مرغ گوشتی استان به میزان ۲۲ میلیون و پانصد هزار قطعه رسید.

او گفت: این میزان جوجه‌ریزی منجر به تولید بیش از ۴۵ هزار تن گوشت مرغ شد.

اخوان این را هم گفت که بیش از ۳۰ درصد این میزان، تولید مازاد بر نیاز استان بوده و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، به استان دیگر از جمله تهران، اصفهان، لرستان و خوزستان صادر می‌شود.