پخش زنده
امروز: -
رویداد ملی «ایرانجان» در ایستگاه پنجم خود به خراسان جنوبی رسیده است، شبکه رادیویی سلامت نیز به همین مناسبت از ۱۷ تا ۲۳ آبان با تدارک بخشهای متنوع، از معرفی ظرفیتهای محلی تا گفتوگو با چهرههای علمی استان، همراه این جریان ملی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رویداد ملی «ایرانجان» با هدف تقویت نشاط اجتماعی، فرهنگ سلامت و معرفی ظرفیتهای زیستی و انسانی استانها، در ایستگاه پنجم خود مهمان مردم خراسان جنوبی است. این رویداد از ۱۷ تا ۲۳ آبانماه برگزار میشود و رادیو سلامت با پخش بخشهای مرتبط، صدای پویایی، امید و زندگی را از قلب این استان به سراسر کشور میرساند.
برنامههای ویژه رادیو سلامت در این هفته به شرح زیر است؛
به زندگی سلام کن
بسته صوتی صفحه امروز این برنامه به رویداد ملی ایرانجان اختصاص دارد. در صورت امکان، پخش زنده از مرکز بیرجند با مدت زمان ۹۰ دقیقه در نظر گرفته میشود. این برنامه از شنبه تا پنجشنبه ساعت ۶:۳۰ صبح بهصورت زنده از رادیو سلامت روی موج اف.ام ردیف ۱۰۲ مگاهرتز پخش میشود و مخاطبان را با موضوعات مرتبط با نشاط، سلامت و فرهنگ محلی خراسان جنوبی همراه میکند.
کافه خبر
بستههای خبری و اطلاعرسانی مرتبط با حوزه سلامت و مأموریت رادیو سلامت در خراسان جنوبی، هر شب از شنبه تا سهشنبه ساعت ۲۰:۳۰ بهصورت زنده به روی آنتن میرود و آخرین اخبار سلامت، گزارشهای میدانی و گفتوگوهای کارشناسی را ارائه میدهد.
دهگرد
این برنامه به معرفی روستاهای استان خراسان جنوبی اختصاص یافته است؛ جایی برای شناخت ظرفیتهای فرهنگی و زیستبومی روستاها، دوشنبهها ساعت ۲۰ از رادیو سلامت پخش میشود.
عصری نو
برنامهای برای معرفی شرکتهای دانشبنیان استان خراسان رضوی و دستاوردهای علمی و فناورانهی این منطقه است که از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۷ بهصورت زنده روی آنتن میرود و تلاشهای علمی در حوزه سلامت و تولید داخلی را برجسته میسازد.
سپهر دانش
در قالب ۲۰ دقیقه از ویژهبرنامه ۹۰ دقیقهای، ارتباط مستقیم با اساتید پزشکی استان خراسان جنوبی برقرار میشود تا درباره بیماریهای موردی و شیوههای نوین درمان بحث شود. پخش این برنامه از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۲ بهصورت زنده انجام میگیرد.
زنگ تفریح
برنامهای ۱۰ دقیقهای برای ارتباط با دانشآموزان و آشنایی آنان با استان خراسان جنوبی و میراث فرهنگی و ادبی آن؛ شامل قرائت شعرهای محلی است که از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۵۰ و ۱۳:۵۰ پخش میشود.
سیبک و قصههای مادربزرگ
بخش داستانی-کودکانهای که با روایت قصههای بومی خراسان جنوبی، به حفظ فرهنگ شفاهی و آموزش غیرمستقیم ارزشهای خانوادگی کمک میکند؛ هر شب ساعت ۲۱:۰۵ دقیقه پخش میشود.
از مزرعه تا سفره
در این بخش، ارتباط با مسئولان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی برقرار میشود تا فرصتهای کشاورزی، امنیت غذایی و چالشهای بخش کشاورزی معرفی شود. این برنامه پنجشنبه ۲۲ آبان ساعت ۱۱ از رادیو سلامت پخش خواهد شد.
یاقوت
برنامهای ۱۵ دقیقهای برای معرفی شهدای استان خراسان جنوبی و روایت زندگی و ایثار آنان، از شنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۲:۱۵ روی آنتن میرود تا یاد و نام قهرمانان این خطه زنده بماند.
برگزاری این مجموعه برنامهها، جلوهای از توجه رادیو سلامت به فرهنگ زیستمحور مردم ایران و تلاش برای گسترش گفتمان سلامت در سراسر کشور است؛ از روستاهای دوردست تا مراکز علمی و آموزشی، صدای «ایرانجان» پیام زندگی، آگاهی و امید را به گوش میرساند.