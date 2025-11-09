پخش زنده
معاونت خبر صداوسیمای مازندران از راهاندازی نخستین بسته خبری ۱۲۰ ثانیهای به زبان مازندرانی خبر داد که روزانه در دو نوبت ۱۰ صبح و ۱۶ عصر روی آنتن میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاونت خبر صداوسیمای مازندران از راهاندازی بخش جدیدی با عنوان "خبرهای ۱۲۰ ثانیهای" به زبان مازندرانی خبر داد.
این برنامه خبری که همزمان با هفته مازندران آغاز به کار کرده، روزانه در دو نوبت ساعت ۱۰ صبح و ۱۶ عصر از شبکه استانی مازندران پخش میشود.
بر اساس این گزارش، از اهداف اصلی راهاندازی این بخش خبری، احیا و ترویج زبان محلی مازندرانی عنوان شده است. در این برنامه، خبرهای مهم استان در حوزههای مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در بازه زمانی ۱۲۰ ثانیهای به زبان مازندرانی پخش میشود.
گفتنی است این ابتکار رسانهای جدید، گامی مهم در جهت حفظ و اشاعه فرهنگ و زبان بومی مازندران محسوب شده و انتظار میرود مورد استقبال گسترده مخاطبان استانی قرار گیرد.