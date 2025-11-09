پخش زنده
ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی با اجرای پروژههای مشترک، جذب محققان و انتقال فناوری، نقش مؤثری در ارتقای همکاریهای علمی بینالمللی در حوزه دانش شناختی ایفا میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عطاءاله پور عباسی گفت: ستاد با اتخاذ سیاستهای راهبردی و راهکارهای اجرایی و بر اساس برنامه مدون خود کوشید با حمایت و همکاری سازمان توسعه علمی و فناورانه بینالمللی معاونت علمی شرایط لازم را برای ارتقای همکاریهای منطقهای و بینالمللی در راستای تعمیق و تقویت دیپلماسی علمی و انجام طرحهای مشترک در حوزههای مختلف علوم شناختی فراهم و مهیا کند.
وی افزود: اقدامات و فعالیتهای گسترده ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی با حمایت سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی معاونت علمی در این سالها به برقراری ارتباطات و همکاریهای علمی میان محققان، متخصصان، اساتید و پژوهشگران حوزههای دانش علوم شناختی و علوم اعصاب با مراکز تحقیقاتی و علمی شماری از کشورها از جمله آلمان، فرانسه، روسیه، چین، برزیل، انگلیس، کانادا، آمریکا، عراق و سوئیس منجر شده است.
پورعباسی تصریح کرد: در چارچوب این تلاشها، زمینههای همکاری و تعامل در بخشهای تحقیقاتی، اجرای طرحهای مشترک پژوهشی، توسعه بازار محصولات شناختی، همکاری آموزشی و علمی، فرصتهای مطالعاتی، تشکیل کنسرسیوم توسعه فناوری و محصولات شناختی میان محققان و اساتید مراکز علمی، تحقیقاتی و تخصصی کشورمان با مجامع معتبر علمی در این کشورها فراهم و میسر شد.
وی افزود: به واسطه گامهای ستاد و حمایتهای سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بین المللی، گسترش همکاریهای علمی و پژوهشی، اجرای پروژههای مشترک تحقیقاتی و تخصصی بین المللی با این کشورها شکل عملی به خود گرفت به طوری که میان ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی و مراکز تحقیقاتی برزیل و آکادمی علوم چین برای توسعه و گسترش و تعمیق همکاریهای علمی و جلب محققان و متخصصان در بخشهای مختلف بهویژه در حوزه توسعه علوم و فناوریهای شناختی، میز همکاری مشترک ایجاد شد تا دامنه فعالیتها برای همکاریهای متقابل تقویت شود.
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی خاطرنشان کرد: همکاریهای علمی و پژوهشی با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور در حیطه علوم و فناوریهای شناختی، ارتقای سطح علمی و حرفهای پایگاه تخصصی، فراهم شدن شرایط انتقال مهارتها، روشها و قابلیتهای خدماتی نوین و کمک به تأسیس شرکتهای فناور در حوزههای فناوری پیشرفته از دیگر اهداف استاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی در راستای تقویت مناسبات و تعاملات علمی بینالمللی پایدار علمی محسوب میشود.
به گفته پورعباسی رشد دانش علوم شناختی و علوم اعصاب در ایران در سالهای اخیر بسیار چشمگیر بوده و کشورمان در زمینه دانش علوم و فناوریهای شناختی و نیز علوم اعصاب رتبهها و جایگاههای برتری را در سطح جهانی و منطقه به خود اختصاص داد.
وی همچنین تاکید کرد: ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی در این رهگذر تلاش میکند برای دستیابی به خودکفایی و بومیسازی تجهیزات درحوزه علوم شناختی ضمن تقویت دیپلماسی علمی در این حوزه، نسبت به گسترش زیرساختها و شبکههای مشترک تحقیقاتی بینالمللی، پایگاه داده مشترک برای تبادل علمی و پژوهشی و تأسیس آزمایشگاه ارزیابی و استانداردسازی فناوریها و نیز راهاندازی مرکز نوآوری تاجیکستان و تأسیس پایلیشرمشترک ایران، چین و روسیه اقدام نماید تا همکاریهای علمی و پژوهشی و اجرای پروژههای مشترک میان مراکز تخصصی و علمی کشورمان و مراکز تحقیقات بینالمللی توسعه و گسترش یابد.