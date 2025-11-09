به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، موسی ظهیری‌نژاد بیان داشت: با عنایت به تاثیر دریافت و بررسی شکایات مردمی در ارتقا سلامت کالا‌های عرضه شده و به منظور تحقق اهداف وزارت بهداشت در حفظ و ارتقا سلامت افراد جامعه به اطلاع هم استانی‌ها می‌رساند شکایات غیر حضوری خود را در خصوص دارو و مکمل و شیرخشک، تجهیزات و ملزومات پزشکی، فرآورده‌های خوراکی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را می‌توانند از طریق تماس با سامانه ۱۹۰ اعلام کنند.

وی افزود: بدیهی است به محض وصول شکایت مورد بررسی کارشناسی و پیگیری‌های لازم قرار گرفته و برخورد قانونی با تخلفات محرز شده اعمال خواهد شد.

ظهیری نژاد تصریح کرد: علاوه بر سامانه ۱۹۰، می‌توانید شکایت خود را طریق تماس با شماره ۹۱۰۰۱۰۹۰- ۰۶۱ معاونت غذا و دارو اهواز و سامانه رسیدگی به شکایات دانشگاه به آدرس shekayat.ajums.ac.ir اعلام کنند.