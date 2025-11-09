پخش زنده
نشست فرمانداران شهرستانهای ۱۲ گانه خراسان جنوبی با استاندار، با حضور معاونان و مشاوران استاندار، مدیران کل صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و صدا و سیما برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی در این جلسه، رویداد ملی ایران جان را فرصتی برای معرفی ظرفیتهای استان عنوان کرد و گفت: این رویداد با درایت خوب از سوی رسانه ملی در حال برگزاریست و خراسان جنوبی به عنوان پنجمین استان با قدرت به بیان ظرفیتهای استان میپردازد تا بتواند توجهات را از نقاط مختلف کشور و دنیا به سمت خراسان جنوبی جلب کند.
هاشمی افزود: همه دستگاههای اجرایی مکلفند برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد کمک کنند.
مدیرکل صدا و سیمای استان گفت: در رویداد ملی ایران جان تلاش شده تا با عدالت محوری به بیان ظرفیتهای سراسر استان به شبکههای ملی و سراسری پرداخته شود.
آینه دار با قدردانی از همراهی فرمانداران افزود: با توجه به اعزام تیمهای مختلف از رسانه ملی به سراسر استان، از فرمانداران تقاضا داریم در هفته رویداد ملی ایران جان این همکاریها تداوم داشته باشد و تقویت شود.
وی گفت: شناخت نخبگان، ظرفیتها و توانمندیهای استان به کشور و جهان ضروری است و در این بین نقش رسانه در معرفی این ظرفیتها بسیار پررنگ و اثرگذار است.