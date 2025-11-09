پخش زنده
تیمهای اسکیت اینلاین هاکی جوانان و بزرگسالان شهید حیدریان قم به دو عنوان سومی رقابتهای دسته آزاد کشور دست یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تیم جوانان شهید حیدریان در سه بازی برابر تیمهتی ایران زمین اصفهان، آذرخش اصفهان و آرتمیس یزد به پیروزی رسید و با قبول شکست برابر تیمام دات تهران به عنوان سومی رسید.
در رده سنی بزرگسالان هم نماینده قم با پیروزی برابر تیمهای فیشر تهران، آذرخش اصفهان و سایمان پیشرو تبریز به نیمه نهایی راه یافت ولی با قبول شکست برابرام دات آر تهران به دیدار ردهبندی رفت و در جدال بر سر عنوان سومی تیم فیشر تهران را شکست داد و صاحب نشان برنز شد.
تهران میزبان مسابقات اسکیت اینلاین هاکی دستههای آزاد کشور بود.