به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تیم جوانان شهید حیدریان در سه بازی برابر تیم‌هتی ایران زمین اصفهان، آذرخش اصفهان و آرتمیس یزد به پیروزی رسید و با قبول شکست برابر تیم‌ام دات تهران به عنوان سومی رسید.

در رده سنی بزرگسالان هم نماینده قم با پیروزی برابر تیم‌های فیشر تهران، آذرخش اصفهان و سایمان پیشرو تبریز به نیمه نهایی راه یافت ولی با قبول شکست برابر‌ام دات آر تهران به دیدار رده‌بندی رفت و در جدال بر سر عنوان سومی تیم فیشر تهران را شکست داد و صاحب نشان برنز شد.

تهران میزبان مسابقات اسکیت اینلاین هاکی دسته‌های آزاد کشور بود.