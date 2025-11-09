استاندار همدان گفت: امروز نشست شورای تأمین مسکن استان هم‌زمان با برگزاری جلسه شورای عالی مسکن به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و مباحث خوبی در آن مطرح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید ملانوری‌شمسی افزود: در قالب قرارگاه مسکن، احداث ۴۴ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی در این استان با سرعت مطلوب در حال انجام است.

او با اشاره به اجرای بیش از ۴۴ هزار واحد مسکونی در شهر‌ها و روستا‌های استان تصریح کرد: روند احداث این طرح‌ها در قالب قرارگاه مسکن با جدیت و سرعت در حال پیگیری است.

استاندار همدان گفت: تزریق اعتبارات جدید به طرح‌ها از جمله مسکن ۵۸۰ واحدی، موجب شتاب گرفتن عملیات اجرایی شده است.

حمید ملانوری‌شمسی افزود: تسهیلات بانکی و اقدامات دستگاه‌های اجرایی نیز هم‌زمان در حال انجام است و نکته مثبت در این دوره آن است که خدمات زیربنایی و روبنایی طرح‌ها به طور موازی پیش می‌رود تا ساکنان هنگام تحویل واحد‌ها با کمبود امکانات مواجه نشوند.

او تأکید کرد: دولت چهاردهم با محوریت دهک‌های یک تا چهار جامعه، تأمین مسکن اقشار ضعیف را در اولویت قرار داده و در کنار آن، طرح‌های نیمه‌تمام نظیر مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی مسکن نیز با جدیت در حال پیگیری است.