به گزارش خبرگزاری صداوسیما از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، مدیر مرکز نوآوری ایمینو و دبیر جشنواره «ایما» گفت: این جشنواره نقطه اتصال دانشگاه، صنعت و زیست‌بوم نوآوری است و با دو محور تحول دیجیتال و توسعه پایدار، مسیر تازه‌ای برای آینده معدنکاری هوشمند ایران ترسیم می‌کند.

دوره پنجم این جشنواره با تمرکز بر حمایت عملی از ایده‌های برگزیده و همکاری با مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران برگزار می‌شود.

وفایی‌فرد افزود: دانشگاه بیرجند با پیوند میان علم و عمل، می‌تواند زمینه‌ساز تحولات بنیادین در بخش معدن شرق کشور باشد.

وفایی‌فرد در تبیین روند پیش‌رویداد و جشنواره ایما توضیح داد که این برنامه‌ها با ساختاری دو‌محوری ـ تحول دیجیتال و توسعه پایدار ـ طراحی شده‌اند تا ضمن پاسخ به نیازهای فناورانه صنایع معدنی، فرصت بومی‌سازی و رشد ایده‌های نو را در تعامل مستقیم با شرکت‌های بزرگ معدنی فراهم کنند.

او افزود: «تحول دیجیتال به‌عنوان زیربنای معدنکاری هوشمند و توسعه پایدار به‌مثابه قطب‌نمای اخلاقی صنعت معدن، دو مسیر هم‌افزا برای آینده‌ای تاب‌آور و رقابت‌پذیر در شرق ایران‌اند.»

دبیر جشنواره با اشاره به پیشینه موفق اینوماین در چهار دوره گذشته، گفت هدف ایمینو در دوره پنجم، تمرکز بر حمایت عملی از ایده‌های برگزیده از طریق کمک هزینه های پژوهشی، سرمایه‌گذاری در قالب افزایش سطح آمادگی فناوری (TRL) و همکاری با مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران است. به گفته او، حمایت از ایده تا محصول، وجه تمایز ایما از جشنواره‌های صرفاً رقابتی است.