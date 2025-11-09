به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دبیرخانه جشنواره ملی روایت نویسی علمدار وطن در دو بخش تخصصی و مردمی برگزار می‌شود و بخش ویژه آن به روایات مرتبط با سپهبد شهید غلامعلی رشید اختصاص دارد.

بخش‌های این جشنواره شامل بخش تخصصی و روایت‌های جنگ و بخش مردمی با عنوان تو هم روایت کن و بخش ویژه روایت با محوریت سپهبد شهید غلامعلی رشید است.

️مهلت ارسال آثار برای این جشنواره ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ اعلام شده و اختتامیه در خرداد سال ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

بامداد روز جمعه ۲۳ خردادماه، در پی حمله تروریستی رژیم صهیونی به تهران و تعدادی از شهر‌های کشور، شماری از فرماندهان نظامی، دانشمندان و مردم غیرنظامی به شهادت رسیدند.

جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی، عملیات وعده صادق ۳ را شامگاه جمعه با شلیک ده‌ها فروند موشک به‌سمت سرزمین‌های اشغالی آغاز کرد.

سردار سرلشکر غلامعلی رشید در سال ۱۳۳۲ در شهرستان دزفول چشم به جهان گشود. او در دوران نوجوانی، فعالیت‌های سیاسی‌اش را علیه رژیم پهلوی آغاز کرد و به‌واسطه عضویت در گروه مبارز منصورون، در سال ۱۳۵۰ توسط ساواک در دزفول دستگیر و به اهواز منتقل شد. در طول یک سال بازداشت با محسن رضایی و علی شمخانی که بعد‌ها از فرماندهان بلندپایه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شدند، آشنا شد.

وی در سال ۱۳۵۵ بار دیگر در شهر اصفهان بازداشت و این‌بار به تهران منتقل شد و به‌مدت یک سال دیگر در زندان به‌سر برد. پس از آزادی، فعالیت‌های خود را در گروه مسلح منصورون که از اتحاد نیرو‌های مبارز مذهبی در شهر‌های دزفول، اهواز و خرمشهر شکل گرفته بود، ادامه داد.

سردار رشید در طول خدمت نظامی خود مسئولیت‌های برجسته‌ای را به‌عهده داشت که از آن جمله می‌توان به معاونت عملیات ستاد مشترک سپاه از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸ و معاونت اطلاعات و عملیات ستادکل نیرو‌های مسلح از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۸ اشاره کرد.

وی در سال ۱۳۷۸ با دریافت درجه سرلشکری به‌عنوان جانشین رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح منصوب شد و به‌مدت ۱۷ سال در این سمت خدمت کرد.

سردار رشید در سال ۱۳۹۵ با حکم رهبر معظم انقلاب به فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص) منصوب شد و تا لحظه شهادت در همین مسئولیت باقی ماند، هم‌زمان، مسئولیت معاونت امور دفاعی در دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی را نیز به‌عهده داشت.

سحرگاهِ ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، سردار رشید فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء در حمله ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی به خاک میهن به فیض عظیم شهادت نائل آمد.