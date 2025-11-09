پخش زنده
در نشستهای کمیسیون علوم طبیعی کنفرانس عمومی یونسکو در سمرقند ازبکستان، نمایندگان کشورهای عضو با تصویب سه روز جدید در تقویم بینالمللی یونسکو، گامی مؤثر در راستای ترویج آگاهی جهانی درباره چالشهای زیستمحیطی، حفاظت از منابع طبیعی و نقش علم در توسعه پایدار برداشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در این نشست، دستورکارهای متعددی از جمله بررسی و تصویب سند برنامه و بودجه چهار سال آینده بخش علوم طبیعی یونسکو، بررسی پیشنهاد نامگذاری سه روز بینالمللی و جهانی، تأسیس چهار مرکز نوع دوم یونسکو و ارائه گزارش کشورها درباره اجرای «توصیهنامه علوم باز» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در جریان این نشست، سحر احمدیزاده، رئیس اداره علوم طبیعی کمیسیون ملی یونسکو در ایران، ضمن اعلام حمایت کشورمان از قطعنامه مربوط به نامگذاری «روز بینالمللی غارها و کارست»، بر اهمیت پاسداشت میراث زمینشناسی و نقش آموزش و آگاهیبخشی علمی در حفاظت از اکوسیستمهای طبیعی تأکید کرد.
بر اساس تصمیم اعضای کنفرانس:
۲۵ آوریل به عنوان روز بینالمللی کشورهای در حال توسعه جزیرهای (SIDS)، ۱۳ سپتامبر به عنوان روز بینالمللی غارها و کارست و ۲۷ نوامبر به عنوان روز بینالمللی مشارکت در علم برای توسعه پایدار تعیین شد.
پیشنهاد نامگذاری روز کشورهای در حال توسعه جزیرهای از سوی کشور ارمنستان ارائه شد. هدف از این روز، جلب توجه جامعه جهانی به آسیبپذیریهای خاص این کشورها در برابر تغییرات اقلیمی و بلایای طبیعی و پاسداشت فرهنگ و هویت منحصربهفرد آنهاست.
روز بینالمللی غارها و کارست نیز به پیشنهاد کشور اسلوونی پیشنهاد شد. هدف از نامگذاری این روز، ارتقای آگاهی جهانی درباره اهمیت علوم غارشناسی در مدیریت منابع آب، حفاظت از تنوع زیستی و پاسداشت میراث زمینشناسی است.
در همین نشست، پیشنهاد اوکراین برای تعیین روز بینالمللی مشارکت در علم برای توسعه پایدار نیز مورد تأیید قرار گرفت. این نامگذاری در چارچوب (دهه بینالمللی علوم برای توسعه پایدار ۲۰۲۴–۲۰۳۳) انجام شده و هدف آن ترویج مشارکت عمومی در علم و تأکید بر نقش علم به عنوان ابزاری جهانی برای پیشرفت بشری است.