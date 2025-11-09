پخش زنده
ویژه برنامههای سیوسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران در استانهای کشور اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از اجرای بیش از ۳۰ عنوان برنامه متنوع در سراسر استان به مناسبت برپایی هفته کتاب سیوسوم خبر داد و گفت: هدف اصلی این برنامهها ترویج فرهنگ مطالعه، حمایت از نویسندگان و فعالان عرصه نشر و گسترش مشارکت مردمی در حوزه کتاب و کتابخوانی است.
محمد محمدی افزود : در این هفته از پنج عنوان کتاب تألیف شده در سال ۱۴۰۴ رونمایی خواهد شد و نشستهای نقد و بررسی کتاب با حضور شاعران و نویسندگان پیشبینی شده است. همچنین تازههای کتاب استان از طریق کانالهای انجمن شعر و ادب ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سراسر استان معرفی میشوند.
برپایی نمایشگاه کتاب در سراسر استان با همکاری نهادهای فرهنگی و تجلیل از فعالان حوزه کتاب و نشر با حضور نویسندگان، پژوهشگران، کتابداران ، ناشران و کتابفروشان از دیگر برنامه های هفته کتاب در استان مازندران است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر هم از طراحی برنامههایی با هدف حضور همه جانبه مردم در هفته کتاب خبر داد.
محمد حسین زندویان افزود : اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر تلاش کرده با اجرای مجموعهای از برنامههای فرهنگی، ادبی و آموزشی در هفته کتاب سیوسوم همه اقشار استان از خردسال تا بزرگسال به نوعی در جریان رویدادهای کتابمحور قرار گیرند.
وی به رونمایی، نقد و بررسی کتابهای تازه منتشرشده، برپایی نمایشگاههای کتاب، اجرای پویشهای مردمی اهدای کتاب، کتابگردی و پیادهروی صبحگاهی با حضور اصحاب فرهنگ و هنر در ایام هفته کتاب در این استان اشاره کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی نیز از برگزاری رویداد بزرگ سپهر کتاب و اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی و ادبی همزمان با سیوسومین دوره هفته کتاب در مشهد و سایر شهرستانهای این استان خبر داد.
به گفته حسین مسگرانی از برگزاری نشستهای ادبی، پویشهای مردمی و کارگاههای تخصصی، برگزاری سومین رویداد فرهنگی «مشهد شهر کتابخوانها»، آغاز فعالیت ۱۷۰ حلقه کتابخوانی در مشهد و بیش از ۳۰۰ حلقه در دیگر شهرستانها و اجرای مسابقات کتابخوانی ویژه نوجوانان و کودکان و گردش ۱۳ کتابخانه سیار با خدمات فرهنگی، اجتماعی، پزشکی و... در مناطق هدف نیز از برنامههای شاخص این هفته فرهنگی است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان نیز از افتتاح دو کتابخانه روستایی در مدارس این استان به مناسبت سیوسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران خبر داد.
حجت الاسلام والمسلمین سید احمد حسینی، گفت: در این دوره از هفته کتاب مجموعهای از رویدادهای فرهنگی در نقاط مختلف استان برگزار میشود که هدف اصلی آنها گسترش علاقه به کتاب و ارج نهادن به چهرههای مؤثر در حوزه فرهنگ و ادب است.
وی از برگزاری مراسم تجلیل و بزرگداشت محمد بخشی، شاعر و نویسنده جنوب استان کرمان بهعنوان یکی از برنامهها همزمان با همایش مهرگان ادب فارسی با محوریت بزرگداشت مولوی، شمس تبریزی و حافظ یاد کرد و افزود: در این آیین، مستند زندگی و آثار این استاد پیشکسوت نیز رونمایی خواهد شد.
از دیگر برنامههای جنوب استان کرمان در سیوسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران نیز میتوان به ادای احترام به شهدا، نواختن زنگ کتاب در هنرستان هنرهای زیبا و مدارس شهرستانها، برگزاری نشستهای اهل قلم، دانشآموزی و دانشجویی با موضوع کتابخوانی، تجلیل از روستاهای دوستدار کتاب و فعالان این عرصه و افتتاح دو کتابخانه روستایی در مدارس و برگزاری کارگاههای آموزشی نویسندگی و جستارنویسی اشاره کرد.
سیوسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «بخوانیم برای ایران» از بیستوچهارم تا سیام آبان (۱۴۰۴) برگزار میشود.