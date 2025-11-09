اتحادیه مرغداران گوشتی: فرضیه مرغ تریاکی، کاملاً غیر عقلانی، زیانبار و غیر ممکن از نظر اقتصادی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در پی برخی شایعه سازی درباره استفاده از ماده مخدر تریاک در خوراک مرغ‌های گوشتی، اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران بیانیه‌ای به صورت رسمی صادر کرد.

در اطلاعیه اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران آمده است:

از نظر علمی و فنی، افزودن هرگونه ماده مخدر داروی غیر مجاز یا ترکیب شیمیایی نامتعارف به جیره غذایی طیور نه تنها هیچ تأثیری در افزایش وزن یا رشد مرغ ندارد بلکه موجب اختلال شدید در متابولیسم، تلفات گله و افت کیفیت گوشت میشود چنین اقدامی کاملاً غیر عقلانی زیانبار و غیر ممکن از نظر اقتصادی است.

همه مراحل پرورش، تغذیه و دارو درمانی در واحد‌های مرغداری کشور تحت نظارت مستمر ادارات کل دامپزشکی استان‌ها و سازمان دامپزشکی کشور انجام می‌شود و کلیه خوراک‌ها از کارخانه‌های تولید خوراک دام و طیور دارای مجوز رسمی و کد بهداشتی تأمین می‌شود.