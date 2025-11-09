پخش زنده
۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار در اختیار مدارس دولتی استان قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون پژوهش، برنامهریزی و توسعه منابع ادارهکل آموزشوپرورش استان اصفهان گفت: با توجه به قرار گرفتن مسئلهی ارتقای کیفیت آموزش و پرورش در دستور کار دولت، پشتیبانیهای مالی از مدارس در اولویت برنامههای وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته و در همین راستا سرانه مدارس نسبت به سال گذشته چهار برابر افزایش داشته است.
علیرضا عابدی با اشاره به رشد چشمگیر سرانه مدارس دولتی و افزایش حمایتهای دولت از نظام تعلیم و تربیت افزود: از ابتدای امسال تا آبان، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان در اختیار مدارس دولتی استان قرار گرفته که از این میزان۴۰ میلیارد تومان را ادارهکل آموزش و پرورش استان اصفهان بر اساس شاخصهای جمعیتی، منطقهای، شهری، روستایی و عشایری توزیع کرده و ۶۰ میلیارد تومان دیگر نیز وزارت آموزش و پرورش بر پایه اطلاعات ثبتشده در سامانه «سیدا» و تعداد دانشآموزان هر مدرسه به حساب مدارس واریز کرده است.