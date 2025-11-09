سرپرست راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری از پیشرفت ۹۰ درصدی بیش از سه هزار واحد مسکن ملی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حسینی با اشاره به اینکه باوجود چالش‌های موجود در حوزه مسکن، چهارمحال و بختیاری از نظر حجم انبوه‌سازی معادل پنج استان کشور فعالیت دارد، افزود: شرایط کنونی ایجاب می‌کند که هماهنگی بیشتری میان طرفین پروژه ایجاد شود تا واحد‌ها هرچه سریع‌تر به دست متقاضیان برسد.

وی افزود: بر اساس بخشنامه جدید وزارت راه و شهرسازی ۶۰ درصد صورت‌وضعیت طرح‌های نهضت ملی مسکن مربوط به خرید مصالح و ۹ درصد نیز ارزش‌افزوده تعیین شده از سوی وزارتخانه است.

سرپرست راه و شهرسازی استان افزود: عملیات آسفالت معابر و سایر فعالیت‌ها با سرعت و کیفیت مطلوب درحال انجام است.