دبیر نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر، از اضافه شدن بخش فیلمنامه به این دوره از جشنواره و استقبال چشمگیر فیلم‌سازان داخلی و خارجی خبر داد و تأکید کرد این رویداد فرهنگی، با هدف تقویت ارتباط میان سینما و شهروندان برگزار می‌شود.

مریم پیرکاری در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: نهمین دوره این جشنواره همچون ادوار گذشته شامل بخش‌های سینمای ایران، بین‌الملل، پویانمایی، فیلم کوتاه و مستند است، اما امسال بخش فیلمنامه نیز به مجموعه بخش‌های جشنواره افزوده شده است.

وی افزود: در فراخوانی که پیش از برگزاری جشنواره منتشر کردیم، حدود ۳۱۸ اثر فیلمنامه برای دبیرخانه ارسال شد. این آثار داوری می‌شوند و برای شرکت‌کنندگان کارگاه‌های آموزشی نیز برگزار می‌شود. علاوه بر اهدای جوایز، از برگزیدگان حمایت خواهیم کرد تا در سال‌های آینده امکان تولید آثارشان فراهم شود.

پیرکاری با اشاره به استقبال گسترده فیلم‌سازان داخلی اظهار داشت: در مجموع ۱۴۹۴ اثر از سراسر کشور به دبیرخانه رسید که پس از انتخاب و داوری، آثار شاخص به بخش‌های مختلف راه یافتند. در بخش بین‌الملل نیز ۱۸ فیلم نهایی انتخاب شده‌اند که شامل فیلم‌های بلند، کوتاه، مستند، پویانمایی و آثار مرمت‌شده هستند.

دبیر جشنواره درباره موضوعات آثار گفت: موضوعات امسال بیشتر بر معضلات اجتماعی و شهری و مسائل فرهنگی شهر متمرکز است؛ همان‌طور که در فراخوان‌ها و نشست‌های پیشین نیز بر آن تأکید داشتیم.

وی با بیان اینکه خانه اصلی جشنواره پردیس سینمایی ملت است، افزود: «اکران فیلم‌ها از ساعت ۱۵ تا ۲۳ در پردیس ملت انجام می‌شود و تمرکز برنامه‌ها در این مکان خواهد بود. همچنین فرهنگسرا‌ها و سرا‌های محله تلاش می‌کنند شهروندان را برای حضور در پردیس ملت دعوت کنند.»

پیرکاری از برگزاری نظرسنجی مردمی در بخش‌های مختلف خبر داد و گفت: در این بخش شهروندان می‌توانند فیلم محبوب خود را انتخاب کنند. هدف ما این است که جشنواره فیلم شهر به پایگاهی برای پیوند سینما و شهر تبدیل شود تا شهروندان بتوانند آثار باکیفیت‌تر و مفیدتری تماشا کنند.

او در پایان به دیگر بخش‌های جانبی جشنواره اشاره کرد و گفت:در این دوره دو نمایشگاه عکس برگزار می‌شود؛ یکی با موضوع تهران و دیگری شامل آثار شرکت‌کنندگان بخش عکس. همچنین پنل‌ها و نشست‌های تخصصی با محوریت شهر، جنگ، سینما و آسیب‌های اجتماعی در فضا‌های مختلف جشنواره و به‌ویژه در پردیس ملت برگزار خواهد شد.