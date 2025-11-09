مرحله برگشت مسابقات لیگ سنگ‌نوردی باشگاه‌های کشور در بخش بانوان، از ۱۸ تا ۲۰ آبان‌ماه به میزبانی استان همدان در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آرزو ضربه‌ای، ناظر مسابقات گفت: در این دوره از رقابت‌ها، ۴۲ ورزشکار از پنج استان و هفت تیم در بخش بانوان حضور دارند.

او افزود: این مسابقات که نخستین دوره از لیگ سنگ‌نوردی کشور به شمار می‌رود، در دو گرایش «لید» و «بولدر» برگزار می‌شود.

در پایان رقابت‌ها، به نفرات برتر هر گرایش مدال قهرمانی و به تیم‌های برتر هم کاپ قهرمانی اهدا خواهد شد.