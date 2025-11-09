در مراسمی با قدردانی از تلاش‌های بهمن اخلاقی سرپرست قبلی ، جلال تاجیک به عنوان مدیر کل جدید میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حمید دهرویه معاون امور اقتصادی استاندار سمنان در این آیین با تشریح ظرفیت‌های فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان برنامه ریزی برای رونق صنعت گردشگری و شکوفایی و توسعه این ظرفیت‌ها شد.

جلال تاجیک مدیر کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان هم هدف گذاری برای جذب سرمایه گذار ، برنامه ریزی برای تبدیل استان از معبر به مقصد برای مسافران و بازاریابی برای عرضه و فروش محصولات متنوع صنایع دستی را از جمله برنامه‌ها و رویکرد‌های این اداره کل عنوان کرد.

جلال تاجیک از مدیران باسابقه وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی است که پیش از این، مدیرکل دفتر مناطق نمونه گردشگری و زیرساخت‌ها و نیز مدیریت دفتر مجامع و تشکل‌های مردم‌نهاد وزارتخانه بوده است.

تاجیک سابقه مدیریت دفتر مجامع و تشکل‌های مردم‌نهاد وزارتخانه را نیز در کارنامه خود دارد و از چهره‌های شناخته‌شده در عرصه برنامه‌ریزی توسعه گردشگری و تعامل با بخش خصوصی و مردمی به شمار می‌رود.