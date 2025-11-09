آخرین وضعیت موجودی ذخایر اقلام اساسی در آذربایجان غربی ، روند واردات و توزیع، نظارت بر قیمت‌ها و برنامه‌ریزی برای ماه‌های آتی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه تامین و توزیع کالا‌های اساسی استان صبح امروز به ریاست سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌غربی برگزار شد.

در این جلسه که با هدف بررسی وضعیت بازار کالا‌های ضروری برگزار شد، موضوعاتی، چون موجودی ذخایر اقلام اساسی، روند واردات و توزیع، نظارت بر قیمت‌ها و برنامه‌ریزی برای ماه‌های آتی به بحث گذاشته شد.

همچنین مقرر شد با تشدید نظارت میدانی و بازرسی‌های مشترک از کمبود و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها جلوگیری شود.