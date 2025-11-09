به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با اشاره به اجرای طرح امنیت محله محور و دستگیری ۲۱ متهم متواری در این طرح گفت: مرحله دیگری از طرح امنیت محله محور به صورت هدفمند در برخی از محلات آلوده و جرم خیز شهرستان اجرایی شد.

سرهنگ احمد نیکبخت افزود: مأموران پلیس با انجام تحقیقات ۲۱ متهم متواری را شناسایی و در چند عملیات کاملا هماهنگ آنها را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

وی با اشاره به کشف ۶ دستگاه موتور سیکلت و ۸ دستگاه خودرو مسروقه در این طرح گفت: متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.