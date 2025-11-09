پخش زنده
معاون وزیر میراث فرهنگی از اختصاص ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار به بخش میراث کشور برای یک سال پیش رو خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی در سمنان گفت: بر اساس تصمیمات وزارتخانهای برای سال مالی جدید از آبان ماه ، چهار هزار میلیارد تومان برای ایجاد زیر ساختها و مرمت آثار تاریخی کشور اختصاص یافته که به زودی به استانها ابلاغ میشود.
بهروز ندایی گفت: این اعتبار قرار است در بخشهای مرمت آثار تاریخی ، کاوشهای باستان شناسی ، توسعه زیرساختهای گردشگری و صنایع دستی هزینه شود.
ندایی گفت: سال گذشته ۲۰ میلیارد تومان اعتبار در بخش میراث به استان سمنان اختصاص یافت که تا پایان شهریور جذب و هزینه شده است و این اعتبار امسال افزایش مییابد.
معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین با بیان اینکه ۹۸ شهرستان بدون نمایندگی میراث فرهنگی وجود داشت گفت: با اخذ مجوز از سازمان استخدامی هم اکنون همه شهرستانهای کشور دارای نمایندگی میراث فرهنگی هستند و برای ایجاد ساختمان و تامین خودرو برای آنها اقدام شده است .