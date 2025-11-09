به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار سرخس گفت: این طرح به طول ۱۰ کیلومتر و با اعتبار بیش از ۵ میلیارد تومان در حال اجرا است و با بهره‌ برداری از آن، ضمن ارتقای کیفی و فشار آب، میزان شکستگی‌های احتمالی در لوله‌ها کاهش می یابد و پایداری تأمین آب شرب شهر سرخس به میزان قابل توجهی بهبود خواهد یافت.

مجید بیکی با اشاره به وضعیت فعلی شبکه آبرسانی شهرستان افزود: در حال حاضر حدود ۴۰ درصد هدر رفت آب در شبکه داریم که اجرای این طرح می‌تواند نقش مؤثری در کاهش این رقم و افزایش محسوس کیفیت آب شرب شهرستان ایفا کند.

وی ادامه داد: بخشی از اعتبارات این طرح با حمایت مستقیم دکتر قاضی‌زاده هاشمی و از محل منابع مرتبط با حوزه نفت و گاز (مسئولیت‌های اجتماعی) تأمین شده است.

بیکی با اشاره به اینکه اجرای این طرح گامی مؤثر در مسیر توسعه پایدار خدمات شهری است ، بر بهبود شبکه آبرسانی علاوه بر تضمین سلامت و رفاه شهروندان، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت زندگی در سرخس و کاهش فشار بر منابع آبی منطقه تاکید کرد.



