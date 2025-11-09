پخش زنده
سید حجتالحق حسینی گفت: «کتابشناسی اختصاصی غزه» حاصل هجده ماه تلاش پیوسته و همکاری پژوهشگرانی از ۱۰ کشور است؛ پژوهشی که از دل ۱۳۷ کتابخانه جهان زاده شد تا چهرهای کمتر دیدهشده از غزه را نشان دهد؛ و میراث فرهنگی این ملت را فهرست کند.
پژوهشگر کتاب کتابشناسی اختصاصی غزه در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: هدف ما در این پژوهش، بازنمایی عظمت فرهنگی، اجتماعی، هنری و اسلامی غزه بود. شهری که به باور من فرهنگیترین شهر جهان اسلام است؛ سرزمینی که بیشترین حافظان قرآن، عالمان و اندیشمندان دینی را در خود جای داده است.
وی گفت: همچنین در روند پژوهش، با یاری ۱۴ همکار از ۱۰ کشور جهان، بهصورت مجازی به ۱۳۷ کتابخانه مراجعه کردیم، ۲۱ کشور را کاویدیم و از میان بیش از دههزار منبع، ۴۴۴ مدخل کتابشناختی را برگزیدیم. در این اثر، آثار مرتبط با غزه در قالب کتاب، پایاننامه، مقاله و نسخه خطی، به چهارده زبان بینالمللی گردآوری شده است.
حجت الحق حسینی افزود: غزه شهری است که آرامگاه حضرت هاشم، نیای پیامبر اسلام(ص)، در آن قرار دارد و امام شافعی در همین سرزمین به دنیا آمده است. شهری با پنجهزار سال سابقه تمدنی که در طول تاریخ، پیوندی عمیق میان ایمان و فرهنگ را زنده نگه داشته است.
پژوهشگر این اثر گفت: ما در این پژوهش کوشیدیم با بهرهگیری از زبانها و فرهنگهای گوناگون از آلمانی و ایتالیایی تا عربی و چینی ... تصویری فراتر از مرزها از غزه ارائه دهیم. این کتاب بههیچوجه قابل ترجمه نیست؛ زیرا خود به چهارده فرهنگ مراجعه کرده و روح چندزبانه و چندفرهنگی را در ذات خود دارد.
آقای حسینی افزود: غزه امروز ۱۲ دانشگاه معتبر دارد و با توجه به جمعیتش، یکی از بالاترین نسبتهای استاد و دانشجو در جهان را داراست. در این شهر، مسجد فقط محل عبادت نیست؛ مدرسهای برای آموزش علوم دینی و اجتماعی است.
وی گفت: کتابخانههای غنی، نسخههای خطی، و نظام آموزشی مسجد ـ مدرسه، ساختار فرهنگی غزه را شکل دادهاند. به باور من، غزه در تاریخ اسلام همچون سیراف ایران در باستان یا نیویورک امروز در جهان معاصر است.
ما این کتاب را برای ثبت حقیقتی نوشتیم که در هیاهوی جنگ و ویرانی کمتر شنیده میشود:
غزه تنها مقاومت نمیکند، بلکه فرهنگ میسازد.
کتابشناسی اختصاصی غزه سال گذشته همزمان با روزجهانی غزه رونمایی و روانه بازار نشر شد.