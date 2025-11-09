به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر گفت: ۲ سارق که اقدام به سرقت ۶ رأس گوساله به ارزش ۳ میلیارد ریال کرده بودند کمتر از ۶ ساعت شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ علی سبحانی افزود: در پی تماس تلفنی یکی از دامداران با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و اعلام شکایت مبنی بر سرقت ۶ رأس گوساله از دامداری وی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس خمینی شهر قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پس از بررسی رد پای ۲ متهم که در این سرقت دست داشتند را به دست آورده و کمتر از ۶ ساعت متهمان را شناسایی و طی هماهنگی با مرجع قضائی در یک عملیات ضربتی آن‌ها را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر ارزش احشام مسروقه را برابر ارزیابی کارشناسان ۳ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهمان هر ۵ رأس گوساله مسروقه کشف و تحویل مالباخته شد.