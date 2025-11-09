پخش زنده
متهمی که با استفاده از مدارک جعلی اقدام به کلاهبرداری ۲ میلیارد ریالی از صاحبان گیم نتها کرده بود دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل گفت: در پی شکایت تعدادی از متصدیان مغازههای گیم نت مبنی بر کلاهبرداری فردی ناشناس از آنها با استفاده از مدارک هویتی جعلی، بررسی موضوع بصورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت
سرهنگ غلامرضا هاشمی زاده افزود: با انجام اقدامات پلیسی متهم ۳۰ ساله که با ارائه مدارک جعلی و جلب اعتماد کسبه اقدام به اجاره دستگاههای آنها کرده بود و سپس آنها را به فروش میرساند شناسایی و در عملیاتی هوشمندانه دستگیر شد.
فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل با اشاره به کشف تعداد قابل توجهی مدارک هویتی جعلی از متهم گفت: متهم در تحقیقات صورت گرفته به ۴ فقره کلاهبرداری به ارزش مالی ۲ میلیارد ریال اعتراف کرد.