به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان فریدن گفت: مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان فریدن در پی اعلام شکایت اداره منابع طبیعی این شهرستان مبنی بر دخل و تصرف در بخشی از اراضی ملی، بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

سرهنگ جواد افشاری افزود: در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد فردی با اقدامات غیر قانونی و بدون داشتن مجوز، هزار و ۱۵۰ مترمربع از اراضی ملی این شهرستان را به تصرف خود در آورده است.

وی ارزش این زمین خواری را برابر اعلام کارشناسان مربوطه ۱۱ میلیارد ریال برآورد کرد و گفت: در این رابطه علاوه بر رفع تصرف زمین و اعاده آن به وضع سابق، برای فرد متخلف پرونده تشکیل شد و به مراجع قانونی معرفی شد.