رئیس پلیس فتا استان از مردم خواست نسبت به شیوههای نوین کلاهبرداری اینترنتی از جمله روش موسوم به هانیپات (Honey Pot) هوشیار باشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس فتا استان اصفهان گفت: در این روش مجرمان سایبری با طراحی پلت فرمهای جعلی سرمایه گذاری در رمزارزها، کاربران را با وعده سودهای بالا و سریع جذب کرده وپس از جلب اعتماد، اقدام به سرقت داراییهای دیجیتال آنان میکنند.
سرهنگ نعمت الله طاهرپور با بیان اینکه این روش هانیپات، با ایجاد ظاهری فریبنده و حرفهای، قربانی را به دام میاندازد افزود: بسیاری از این پلتفرمها بدون هرگونه مجوز قانونی هستند.
وی افزود: فعالیت این سایتها و اپلیکیشنها عمدتاً در بستر فضای مجازی و خارج از چارچوب نظارتی کشور انجام میشود و برخی کاربران بدون بررسی اعتبار و اصالت این پلتفرمها، سرمایههای خود را در اختیار کلاهبرداران قرار میدهند.
این مقام انتظامی توصیه کرد: ازهرگونه سرمایهگذاری در طرحهای رمز ارزی بدون بررسی مجوزها و اعتبار پلتفرمها خودداری کنند و در صورت مواجهه با پیشنهادهای مشکوک یا وعدههای غیرواقعی سود بالا موضوع را به پلیس فتا گزارش دهند.
وی افزود: مردم میتوانند با مراجعه به نشانی این پلیس به نشانی www.fata.gov.ir از آخرین توصیهها و آموزشهای امنیتی در زمینه جرایم سایبری مطلع شوند.