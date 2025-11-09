رئیس پارک علم و فناوری استان از برگزاری رویداد سدرا در استان خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس پارک علم و فناوری استان گفت: رویداد سدرا در قالب دو طرح امام صادق (ع) و امام باقر (ع) روزهای ۲۰ تا ۲۱ آبانماه به میزبان پارک علم و فناوری استان برگزار میشود. سید نصرالله افتخاری با بیان اینکه با رویداد سدرا همکاری سازمان علمی پژوهشی بسیج کشور برگزار میشود افزود: این رویداد با شمارکت پارک علم و فناوری استان، دانشگاه یاسوج، و با محوریت سازمان علمی پژوهشی بسیج سپاه فتح استان) روزهای ۲۰ تا ۲۱ آبانماه در پارک علم و فناوری استان برگزار میشود. افتخاری افزود: هدف از برگزاری این رویداد فناورانه هستههای فناور و افرادیکه دارای ایدههایی هستند در این جشنواره مطرح و با حضور کارشناسان و داورانی که از طرف سازمان علمی پژوهشی بسیج کشور در این جشنواره شرکت کردهاند مطرح میکنند. وی ادامه داد: در جشنواره سدرا طرحها بر اساس استانداردهای سازمان علمی پژوهشی بسیج کشور ارزیابی و طرحهای مناسب و برتر شناسایی و انتخاب و حمایت بلا عوض میشوند رئیس پارک علم و فناوری استان با بیان اینکه در این جشنواره طرحهای برتر و برگزیده ۵۴۰ میلیون تومان حمایت مالی بلا عوض میشوند اضافه کرد: تلاش میشود طرحهای برگزیده به مرحله تجاری سازی ارتقاء داده و در آینده منجر به تشکیل به شرکتهای دانش بنیان و شرکتهای صنعتی برزگ شوند رئیس پارک علم و فناوری استان با بیان اینکه تا ۲۰ آبان فرصت ثبت ایدهها و رویداها در این جشنواره است ادامه داد: اساتید دانشگاهها دانشجویان پژوهشگران محققان و صاحبان ایده با استفاده از فرصت باقیمانده با مراجعه به سامانه سدرا ایدهها و طرحهای خودرا ثبت کنند.