به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ آقای محمودرضا طاهری گفت: جایزه ملی کیفیت، بستری برای ترویج فرهنگ کیفیت، شفافیت و رقابت‌پذیری در کشور است و معرفی الگو‌های موفق، انگیزه‌ای برای سایر دستگاه‌ها در مسیر ارتقای کیفیت محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: منتخبان این دوره، پس از ارزیابی‌های دقیق و منطبق با مدل جایزه ملی کیفیت ایران، برگرفته از مدل EFQM۲۰۲۵، به عنوان الگو‌های برتر در حوزه کیفیت معرفی تجلیل خواهند شد.

وی افزود: مراسم اختتامیه نوزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران و تجلیل از بنگاه‌های اقتصادی برتر با حضور رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، جمعی از وزرا و معاونان وزارتخانه‌های مرتبط و مسئولان کشوری دوشنبه ۱۰ آذر برگزار خواهد شد.