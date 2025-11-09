مشارکت ۱۶۱ واحد صنعتی و خدماتی در نوزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران از مشارکت ۱۶۱ واحد صنعتی و خدماتی در نوزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران خبر داد.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
؛ آقای محمودرضا طاهری گفت: جایزه ملی کیفیت، بستری برای ترویج فرهنگ کیفیت، شفافیت و رقابتپذیری در کشور است و معرفی الگوهای موفق، انگیزهای برای سایر دستگاهها در مسیر ارتقای کیفیت محسوب میشود.
وی ادامه داد: منتخبان این دوره، پس از ارزیابیهای دقیق و منطبق با مدل جایزه ملی کیفیت ایران، برگرفته از مدل EFQM۲۰۲۵، به عنوان الگوهای برتر در حوزه کیفیت معرفی تجلیل خواهند شد.
وی افزود: مراسم اختتامیه نوزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران و تجلیل از بنگاههای اقتصادی برتر با حضور رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، جمعی از وزرا و معاونان وزارتخانههای مرتبط و مسئولان کشوری دوشنبه ۱۰ آذر برگزار خواهد شد.