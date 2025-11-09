معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان با بیان اینکه امروز اهواز آلوده‌ترین شهر کشور اعلام شده است، گفت: طی ۲ روز اخیر آلودگی هوای این شهر بیشتر جنبه صنعتی داشته و شرایط به‌گونه‌ای شده که آلودگی در شهر حبس شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهران علم‌الهدایی روز یکشنبه در نشست مدیریت بحران در محل استانداری خوزستان اظهار کرد: امروز اهواز آلوده‌ترین شهر کشور اعلام شده و میزان آلودگی هوا در اهواز و استان از حد قرمز گذشته و به وضعیت بنفش رسیده است.

وی افزود: دستگاه‌های مربوطه باید راهکار‌های اساسی برای حل مشکل آلودگی هوای استان ارائه دهند.

مدیرعامل شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب در ادامه این نشست بیان کرد: تا پایان سال جاری امیدواریم فلر‌های نفتی اطراف اهواز جمع‌آوری شوند؛ هرچند این کار دشوار است، اما تلاش خود را انجام خواهیم داد.

ابراهیم پیرامون اظهار کرد: داده‌هایی که از سوی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست درباره آلودگی فلر‌ها ارائه می‌شود، گمراه‌کننده است و باید سهم آلودگی ناشی از حمل‌ونقل و آتش‌سوزی در هورالعظیم نیز در آلوده کردن هوای اهواز مشخص شود.

وی گفت: بهسازی تعدادی از فلر‌های نفتی اطراف اهواز انجام شده و نیز ۱۰ فلر دیگر تا سه ماه آینده نهایی خواهد شد.

پیرامون افزود: امکان کاهش تولید نفت وجود ندارد و در صورت نیاز حتی افزایش خواهیم داد؛ در حال حاضر حجم تولید نفت در وضعیت ثابت قرار دارد.

طی ۲ هفته اخیر ادارات و مدارس خوزستان به دلیل آلودگی هوا تعطیل شده یا با تاخیر فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.