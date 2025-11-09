به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علی‌اصغر طاهری گفت: دیوارنگاره نقاشی‌خط یکی از پروژه‌های هنر شهری است که باهدف نوسازی و ارتقای سیمای فرهنگی شهر اجرا شد.

وی ابعاد این اثر هنری را ۲۴۰ مترمربع عنوان کرد و گفت: استفاده از ترکیب رنگ‌های زنده و خط اشکال سیال خوشنویسی در این اثر، یادآور رویکرد نوگرای استاد زنده‌رودی در تلفیق نقاشی و خط ایرانی است.

به گفتهٔ طاهری، هدف از اجرای این دیوارنگاره تقویت هویت بصری ایرانی - اسلامی در قالب هنر معاصر و ایجاد پیوند میان نشانه‌های سنتی خوشنویسی با فرم‌های نقاشی مدرن بوده و تلاش شده تا ضمن حفظ اصالت خوشنویسی، پیام وحدت فرهنگی و زیبایی معمارانهٔ شهر در قالب خطوط و رنگ‌ها منتقل شود.