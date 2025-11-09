امروز: -
تشییع پیکر پیرغلام اهل بیت «موسوی سجاسی»

مراسم تشییع پیکر پیرغلام اهل بیت سیدمحمد موسوی سجاسی، صبح امروز یکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴ با حضور مادحین و پیرغلامان در خانه مداحان برگزار شد.
عکاس :زهرا صباغی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ - ۱۵:۰۳

برچسب ها: پیرغلام حسینی ، تشییع پیکر ، خانه مداحان
