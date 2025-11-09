پخش زنده
شبکه ورزش سیما در چارچوب برگزاری بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ریاض۲۰۲۵، مسابقات فوتسال ایران و ازبکستان، شنای نمایندگان ایران و مرحله نیمه نهایی بوکس را به طور زنده از آنتن این شبکه روانه پخش میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش در چارچوب برگزاری بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ریاض۲۰۲۵، امروز یکشنبه ۱۸ آبان از ساعت ۱۶:۳۰ رقابت دو تیم ایران و ازبکستان را در مرحله نیمه نهایی با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پخش میکند.
تیم ملی فوتسال ایران در این دوره از رقابتها با دو تساوی برابر مراکش و افغانستان و پیروزی مقابل تاجیکستان، با پنج امتیاز و به عنوان تیم دوم صعود کرد و در دور حذفی با ازبکستان، صدرنشین گروه B رو به رو خواهد شد.
پخش زنده شنای نمایندگان ایران
شبکه ورزش در چارچوب رقابتهای شنای ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی در شهر ریاض، امروز در ساعات ۱۸:۵۶ و ۱۹:۱۸ این رقابتها را به صورت مستقیم پخش خواهد کرد.
رقابتهای شنای ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی در شهر ریاض با حضور بهترین شناگران قاره در حال پیگیری است.
امروز دوشنبه ۱۸ آبان و در دومین روز از این پیکارها، نمایندگان ایران در چند ماده مختلف در ساعات ۱۸:۵۶ و ۱۹:۱۸ با رقبای خود به رقابت خواهند پرداخت.
این رقابتها با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده روی آنتن شبکه ورزش پخش خواهد شد.
پخش زنده مرحله نیمه نهایی بوکس
شبکه ورزش در ادامه پخش مسابقات بوکس بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی، امروز در ساعت ۱۹:۴۰ جدال دانیال شهبخش بوکسور باتجربه و عنواندار ایران در وزن ۶۰ کیلوگرم در مرحله نیمه نهایی را به صورت مستقیم پخش خواهد کرد.
شبکه ورزش در جریان برگزاری مسابقات بوکس کشورهای اسلامی ریاض ۲۰۲۵، امروز یکشنبه ۱۸ آبان از ساعت ۱۹:۴۰ در مرحله نیمه نهایی تقابل دانیال شه بخش با نماینده ازبکستان را با گزارشگری اختصاصی و به صورت مستقیم پخش خواهد کرد.
دانیال شه بخش بوکسور ملیپوش وزن ۶۰ کیلوگرم کشورمان در مبارزه نخست به مصاف پیسپک تیمورویچ تکتنوف از کشور قرقیزستان رفت و به برتری قاطع دست یافت.