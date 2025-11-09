پخش زنده
آموزش رانندگان ناوگان عمومی حملونقل در اصفهان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس راه استان اصفهان گفت: با هدف ارتقای ایمنی جادهها و کاهش تصادفات، دورههای آموزشی ویژه رانندگان ناوگان عمومی حملونقل بار و مسافر در استان آغاز شد.
سرهنگ علی مولوی افزود: این دورهها با محوریت آموزش نکات ایمنی، رفتارهای پرخطر رانندگی، مقررات حملونقل جادهای و اهمیت استراحت و سلامت راننده برگزار میشود.
مولوی با تأکید بر نقش مهم رانندگان ناوگان عمومی در ایمنی ترافیک جادهای گفت: رانندگان حرفهای بهعنوان ستون اصلی حملونقل کشور، نیازمند آموزشهای بهروز و مستمر هستند تا با رعایت قوانین و توجه به مسوولیت خود در حفظ جان مسافران و دیگر کاربران جاده، سهم مهمی در کاهش سوانح داشته باشند.
رئیس پلیس راه استان اصفهان ادامه داد: این آموزشها به شکل مرحلهای در پایانههای بار و مسافر، شرکتهای حملونقل جادهای برگزار میشود.