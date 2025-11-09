پخش زنده
امروز: -
بوکس یا مشتزنی یکی از رشتههای ورزش رزمی است که در آن دو نفر با استفاده از دستکشهای مخصوص و طبق قوانین مشخص، به رقابت میپردازند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، دبیر هیئت بوکس شهرستان اسدآباد گفت: در این شهرستان ۶۰۰ ورزشکار در رشته بوکس فعالیت دارند و از سال ۱۳۹۴ یکی از بهترین رینگهای بوکس غرب کشور در این شهرستان ایجاد شده است.
رضا موذن با بیان اینکه این ورزش نیازمند استقامت جسمانی، مهارتهای تکنیکی، و استراتژیهای مختلف است افزود: هم اکنون ورزشکاران زیر نظر ۵ مربی در شهرستان فعالیت دارند.