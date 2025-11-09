حمله سنگین روسیه به محل استقرار نیروهای خارجی در اوکراین
وزارت دفاع روسیه از هدفگیری محلهای استقرار نیروهای خارجی در ۱۴۳ منطقه اوکراین خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزارت دفاع روسیه در بیانیهای اعلام کرد که «نیروهای مسلح روسیه به تأسیسات انرژی که از صنایع نظامی اوکراین پشتیبانی میکنند و همچنین به محل استقرار نیروهای مزدور خارجی در ۱۴۳ منطقه آسیب وارد کردند.
روسیه و اوکراین در هفتههای اخیر بارها با پهپادها و موشکهای خود، نیروگاهها و تأسیسات زیرساختی یکدیگر را بمباران کردهاند.
وزارت دفاع روسیه در این باره گفته، هدف حملاتش «تأسیسات تولید تسلیحات و زیرساختهای انرژی اوکراین» بوده و آن را واکنشی به حملات اخیر کییف به خاک روسیه دانست.