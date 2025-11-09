وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که «نیروهای مسلح روسیه به تأسیسات انرژی که از صنایع نظامی اوکراین پشتیبانی می‌کنند و همچنین به محل استقرار نیروهای مزدور خارجی در ۱۴۳ منطقه آسیب وارد کردند.

روسیه و اوکراین در هفته‌های اخیر بارها با پهپاد‌ها و موشک‌های خود، نیروگاه‌ها و تأسیسات زیرساختی یکدیگر را بمباران کرده‌اند.