\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u062d\u0645\u062f\u0631\u0636\u0627 \u0639\u0627\u0631\u0641 \u0645\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0627\u0648\u0644 \u0631\u0626\u06cc\u0633\u200c\u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u0646\u06cc\u0632 \u062f\u0631 \u062c\u0644\u0633\u0647 \u0639\u0644\u0646\u06cc \u0641\u0631\u062f\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u06cc\u0627\u0641\u062a.\n\u0627\u062d\u0645\u062f \u0646\u0627\u062f\u0631\u06cc \u0639\u0636\u0648 \u0647\u06cc\u0626\u062a \u0631\u0626\u06cc\u0633\u0647 \u0645\u062c\u0644\u0633 \u06af\u0641\u062a: \u0645\u062c\u0644\u0633 \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0632\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06f1\u06f9 \u0648 \u06f2\u06f0 \u0622\u0628\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062f\u0648 \u0646\u0648\u0628\u062a \u0635\u0628\u062d \u0648 \u0628\u0639\u062f\u0627\u0632\u0638\u0647\u0631 \u0628\u0647 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u0639\u0645\u0644\u06a9\u0631\u062f \u06cc\u06a9 \u0633\u0627\u0644\u0647 \u062f\u0648\u0644\u062a \u062f\u0631 \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0647\u0641\u062a\u0645 \u0645\u06cc\u200c\u067e\u0631\u062f\u0627\u0632\u062f.