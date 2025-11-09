پخش زنده
امروز: -
۴۰ نفر از دختران مددجوی کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان کوهسرخ در قالب «طرح یاس»️ به مشهد اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان کوهسرخ گفت: اجرای طرح یاس با هدف تعمیق باورهای دینی، ارتقای سطح فرهنگی و تقویت مهارتهای فردی و اجتماعی دختران تحت حمایت این نهاد انجام میشود.
علی برهانپناه افزود: در مدت برگزاری این دوره، کارگاههای آموزشی با موضوعاتی از جمله مهارتهای زندگی، تحکیم بنیان خانواده، سبک زندگی اسلامی و خود شناسی برای شرکتکنندگان برگزار میشود و زیارت بارگاه منور حضرت امام رضا (ع) نیز در برنامه قرار دارد.
وی ادامه داد: کمیته امداد امام خمینی (ره) برای توانمندسازی فرهنگی و اجتماعی جامعه هدف، برنامههای متنوعی را در طول سال به ویژه برای دختران و بانوان تحت حمایت اجرا میکند که طرح یاس از جمله طرحهای محوری در این زمینه است.