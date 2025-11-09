مریم بربط، جودوکای وزن ۷۰- کیلوگرم کشورمان در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی، مقابل حریفی از قرقیزستان به پیروزی رسید.

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مریم بربط جودوکای وزن ۷۰- کیلوگرم کشورمان در نخستین بازی خود در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی - ریاض امروز یکشنبه ۱۸ آبان رو در روی آیتاج گارداشخانلی از جمهوری آذربایجان قرار گرفت و حذف شد، اما راهی شانس مجدد شد و با مرضایم دویشونبکوا از قرقیزستان رو در رو شد و حریف خود را ایپون کرد و پیروز شد.

بربط یکی از پرچمداران کاروان ایران در مراسم افتتاحیه بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی بود.

پیش از این امیرعباس چوپان جودوکای کشورمان در وزن ۹۰- کیلوگرم مقابل حریف خود از بحرین شکست خورده بود و از دور رقابت‌ها کنار رفت و الیاس پرهیزگار در وزن ۸۱- کیلوگرم با یک پیروزی و دو شکست از مسابقات حذف شد.

روز گذشته هم سمیرا خاک‌خواه و ابوالفضل محمودی نمایندگان جودو کشورمان موفق به کسب مدال نشده بودند.