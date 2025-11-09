کارشناس اداره کل هواشناسی استان قم گفت: دمای قم در روز‌های آینده تا دو درجه کاهش پیدا می‌کند و به ۲۵ درجه سانتی گراد می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مرتضی صبوری گفت: آسمان روز یکشنبه در قم صاف، در برخی ساعات وزش باد و غبارمحلی پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: این شرایط جوی در روز‌های دوشنبه و سه شنبه هم پایدار خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان قم با اشاره به کمینه و بیشینه دمای استان قم در ۲۴ ساعت گذشته گفت: خنک‌ترین صبح گاه در شکوهیه با دمای ۵.۱ درجه و گرم‌ترین بعدازظهر هم در همان شکوهیه با دمای ۲۷.۲ درجه سانتی گراد ثبت شده است.