کارشناس اداره کل هواشناسی استان قم گفت: دمای قم در روزهای آینده تا دو درجه کاهش پیدا میکند و به ۲۵ درجه سانتی گراد میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مرتضی صبوری گفت: آسمان روز یکشنبه در قم صاف، در برخی ساعات وزش باد و غبارمحلی پیش بینی میشود.
وی ادامه داد: این شرایط جوی در روزهای دوشنبه و سه شنبه هم پایدار خواهد بود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان قم با اشاره به کمینه و بیشینه دمای استان قم در ۲۴ ساعت گذشته گفت: خنکترین صبح گاه در شکوهیه با دمای ۵.۱ درجه و گرمترین بعدازظهر هم در همان شکوهیه با دمای ۲۷.۲ درجه سانتی گراد ثبت شده است.