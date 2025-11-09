کاروان پیرغلامان حسینی استان همدان، برای حضور در یک رویداد بزرگ ملی و مذهبی، عازم مشهدالرضا شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حجت الاسلام گرجی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان گفت: ۹ پیرغلام حسینی (۷ آقا و ۲ خانم) از شهرستان‌های مختلف استان همدان، برای حضور در همایش سراسری پیرغلامان حسینی عازم مشهد مقدس شدند.

بیست‌ودومین اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی، با حضور ۵۰۰ مهمان داخلی و ۱۳ مهمان خارجی، از جمله افغانستان، لبنان، گرجستان، هند و پاکستان، ۲۰ تا ۲۲ آبان در مشهد مقدس برگزار می‌شود.

علاوه بر این، طلاب و مهمانان بین‌المللی جامعه‌المصطفی هم در برنامه‌های اجلاس شرکت می‌کنند.