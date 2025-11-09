دوازدهمین نمایشگاه و همایش بین‌المللی بورس، بانک، بیمه، خصوصی‌سازی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور از فردا به میزبانی کیش برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رویداد کیش اینوکس امسال با شعار کشف آینده برای ترسیم مسیر‌های نو، توسعه پایدار و ایجاد هم‌افزایی بین سیاست‌گذاران، مدیران، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی برگزار می‌شود.

بیش از ۲۷۰ نهاد مالی و اقتصادی در این رویداد حضور دارند و دبیرخانه شورا‌یعالی و سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با برگزاری نشست‌ها و نشست‌های تخصصی، معرفی طرح‌ها و طرح‌های کلان سرمایه‌گذاری و تبیین نقش مناطق آزاد در جذب سرمایه، توسعه صادرات، نوآوری و پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی، حضوری هدفمند و اثرگذار خواهند داشت.

در حاشیه این رویداد، ۳۷ نشست و نشست‌های تخصصی با حضور جمعی از اقتصاددانان و مدیران برجسته کشور برگزار می‌شود و به موضوعاتی مانند ظرفیت‌های صنعت مالی در توسعه اقتصادی، جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد مدرن، نقش فناوری در توسعه بازارها، تأمین مالی پایدار، بانکداری دیجیتال و فین‌تک، پیوند بین استارتاپ‌ها و سرمایه‌گذاران، بورس بین‌الملل، تحول دیجیتال، بلاکچین و هوش مصنوعی در نظام مالی آینده می‌پردازد.

دوازدهمین نمایشگاه و همایش بین‌المللی بورس، بانک، بیمه، خصوصی‌سازی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور Kish Invex ۲۰۲۵ از فردا ۱۹ تا ۲۲ آبان در کیش برگزار می‌شود.