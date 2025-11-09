پخش زنده
اسامی نوجوانان نخبه قرآنی اعزامی به کربلای معلی برای شرکت در مرحله نهایی هفتمین دوره رقابتهای «شوق تلاوت» اعلام شد و این گروه فردا ۱۹ آبان عازم کربلا میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، نوجوانان نخبه قرآنی اعزامی به کربلای معلی برای شرکت در مرحله نهایی هفتمین دوره رقابتهای قرآنی «شوق تلاوت» معرفی شدند و فردا دوشنبه ۱۹ آبان، پس از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر از مرز زمینی عازم کربلای معلی میشوند.
این مراسم به مناسبت شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها با برپایی سه محفل در ساختمان ستادی وزارت آموزش و پرورش همراه خواهد بود که در برنامه اصلی آن مسعود شریفی و محمد محمدی؛ دو قاری نوجوان، دوخوانی (منافسه) خواهند داشت و محمدصادق هاشمی دیگر قاری نوجوان کشورمان نیز آیاتی از قرآن کریم تلاوت خواهد کرد.
در محفل دوم علیرضا ساریخانی و محمد آقاجانی تلاوت قرآن دارند و در محفل سوم نیز احسان فاطمی و ابوالفضل عدالتخواه؛ دو قاری نوجوان دیگر کشورمان تلاوت قرآن خواهند داشت.
حجتالاسلام والمسلمین سیدمسعود میریان مسئول مرکز قرآن و عترت آستان قدس رضوی، میکائیل باقری مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش و مرتضی خدمتکارآرانی مدیرکل آموزش و توسعه مشارکتهای مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، قاریان شرکتکننده در مرحله نهایی هفتمین دوره رقابتهای قرآنی شوق تلاوت را بدرقه خواهند کرد.
اعضای این کاروان را دینا دلاوری، محدثه حدادی، مریم شبانی، محمد محمدی، احسان فاطمی، ابوالفضل زاهدمقدم، محمد آقاجانی، مسعود شریفی، محمدصادق صارمی، امیرمحمد احمدی، امیرحسین خسروشیری، علی هاشمی، محمد آبدونی، علیرضا ساریخانی، یوسف آدینهمحمدی، امیرمحمد نجیمی، ابوالفضل عدالتخواه، محمدصادق هاشمی و محمد گردویی تشکیل میدهند.
این گروه از نخبگان نوجوان قرآنی، قرار است در روزهای ۲۰ تا ۲۵ آبان با حضور در شهرهای مقدس عراق، علاوه بر زیارت اعتاب مقدسه، محافل قرآنی برگزار کنند. این گروه از قاریان نوجوان روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۲۱ و ۲۲ آبان با حضور در عتبه حسینی (ع) در مرحله نهایی هفتمین دوره رقابتهای «شوق تلاوت» شرکت میکنند.