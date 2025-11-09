پخش زنده
فیلم مهیج «آبی و سیاه» ، برنامه «نوسان» با کیفیتی متفاوت و برنامه «نصرالله» با موضوع «نسبت ما و غرب در اندیشه آیتالله خامنهای» از قاب شبکه های سیما تماشایی می شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم «آبی و سیاه» با بازی نائومی هریس و تایریس گیبسون، از شبکه نمایش پخش میشود.
این اثر با ضربآهنگ تند و داستانی پرتعلیق، مخاطب را به دل نبردی میان وجدان، قانون و بقا در خیابانهای خطرناک نیواورلئان میبرد.
فیلم «آبی و سیاه» که توسط دیون تیلور کارگردانی شده، سه شنبه ۲۰ آبان ما ساعت ۲۳ روانه آنتن میشود.
داستان فیلم در مورد یک سرباز قدیمی ارتش آمریکا به نام آلیشیا وست است که اکنون به عنوان یک افسر تازه کار فعالیت خود را در اداره پلیس نیواورلئان آغاز کرده است. آلیشیا به صورت اتفاقی با دوربین خود، فیلم کشته شدن یک قاچاقچی مواد مخدر به دست پلیسهای فاسد را ضبط کرده و درگیر داستان خطرناکی میشود که زندگی او را کاملا تغییر داده و......
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان نائومی هریس، تایریس گیبسون، فرانک گریلو، مایک کولتر، بو نپ، رید اسکات و نفسا ویلیامز را نام برد.
فیلم سینمایی «آبی و سیاه» سه شنبه شب ساعت ۲۳ پخش میشود و بازپخش آن روز چهارشنبه ساعت ۷ و ۱۵ خواهد بود.
برنامه «نوسان»
برنامه «نوسان» که با شیوهای متفاوت و نریشنمحور تولید میشود، توانسته است با انتخاب موضوعات هوشمندانه، روایتهای زنده مردمی و بازتاب گسترده در فضای مجازی، جایگاهی ممتاز در میان مخاطبان به دست آورد و ثابت کند صرفاً روایتگر نیست، بلکه بخشی از میدان است.
از زمانیکه «نوسان» روی آنتن رفت، کیفیت متفاوت و نگاه بهروز آن به مهمترین معضلات اجتماعی و جهانی، تبدیل به یکی از شاخصهای جدی این برنامه شده است. این برنامه با فعالیتی مستمر در امور مخاطبان و گزارشهایی از سامانه تماس ۱۶۲ در بازه زمانی ۶ تا ۱۳ آبان سال جاری، در صدر تماسهای مخاطبان قرار گرفته است؛ آماری که بیانگر صدای مستقیم بینندهای است که برنامه را دیده، شنیده و واکنش نشان داده است.
نکته قابل توجه اینکه در همین بازه زمانی، روند پیامهای مردمی درباره این برنامه افزایشی چشمگیر داشته و تعداد قابل توجهی از مخاطبان با ارسال پیامهای صوتی، نظر، تشکر، تحلیل و حتی دغدغههای خود را مستقیماً با عوامل برنامه در میان گذاشتهاند.
این ارتباط دوطرفه و زنده ، نشاندهنده پیوند واقعی میان برنامه و جامعهای است که آن را دنبال میکند.
یکی از محوریترین دلایل موفقیت «نوسان» حذف ساختارهای تکراری و مرسوم است.
با وجود نریشن قوی، اما بدون دکور پرزرق و برق، این برنامه مسیر تازهای را پیموده است.
تعامل با مخاطب، بازتاب مستندات مردمی و حضور مؤثر در فضای مجازی، نقطه قوتی است که «نوسان» را از بسیاری برنامههای همرده متمایز کرده است.
استفاده از مستندهای کوتاه و بلند با موضوعات بینالمللی، بهویژه تحولات اخیر غزه و لبنان، و همچنین پرداختن به مسائل روز داخلی و اجتماعی، سبب شده است که این برنامه به موفقیتی قابل توجه برسد.
برای نمونه، گزارشهای رسمی نشان میدهد که این برنامه در «تلوبیون» به بیش از ۷ میلیون بازدید دست یافته است.
موضوعاتی که «نوسان» انتخاب میکند، دقیق، حساس و بهروز هستند؛ از حجاب و تابوشکنیهای کنترلنشده در کافهها تا تحلیل انتخابات آمریکا و نقش صهیونیسم در آن.
این انتخابها نه فقط نظر مخاطب را جلب کردهاند، بلکه او را نیز در متن برنامه وارد کردهاند؛ مخاطبی که نمیخواهد صرفاً ببیند، بلکه میخواهد بفهمد، واکنش دهد و تأثیرگذار شود.
ساختار پرشتاب «نوسان» نیز سبب شده است برنامهای که شاید میتوانست در میان تولیدات سیاسیشده گم شود، تبدیل شود به پدیدهای شبانه که مخاطب را تا انتها مینشاند.
آیتمهای مستند، موسیقیهای منتخب و گزارشهای مردمی، همه در هماهنگی با هم، تجربهای متفاوت خلق کردهاند؛ تجربهای که مخاطب وقتی پایان برنامه را میبیند، احساس میکند بخشی از آن قصه بوده است.
«نوسان» نشان داده است که تلویزیون چگونه میتواند به صدای مردم فرصت دهد؛ روایتهای واقعی و تحلیلهایی که مستند به دغدغههای امروز جامعه است. این برنامه نه تنها سرگرم میکند، بلکه آگاهی میافزاید؛ نه صرفاً میگوید، بلکه مخاطب را وارد میدان میکند.
این برنامه به تهیهکنندگی عباس مریدی، محصول گروه اجتماعی–اقتصادی شبکه دو سیماست که شنبه تا چهارشنبه حوالی ساعت ۲۱ روانه آنتن میشود.
برنامه «نصرالله»
برنامه «نصرالله» در موضوع امشب، ۱۸ آبان به کاوش چیستی و چگونگی مواجهه تمدنی ایران اسلامی با جبهه استکبار غربی میپردازد.
مجله تصویری «نصرالله» در برنامه امشب، با حضور حجت الاسلام دکتر سیداحمد رهنمایی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه تمدن اسلامی، با موضوع نسبت ما و غرب در اندیشه آیتالله خامنهای، به کاوش چیستی و چگونگی مواجهه تمدنی ایران اسلامی با جبهه استکبار غربی میپردازد و دریچهای به منظومه فکری رهبر انقلاب میگشاید که با تحلیلهای ژرف، پیوندهای پنهان سلطهطلبی فرهنگی، استعمار فرانو، افول هژمونیک آمریکا و لزوم مقاومت فعال تمدنی را برای مخاطبان آشکار میسازد.
این برنامه در ساعت ۲۱:۳۰ یکشنبه ۱۸ آبان از شبکه چهار پخش میشود.
برنامه «نصرالله» به تهیه کنندگی محمدعلی شجاعیفرد در گروه فرهنگ و اندیشه شبکه چهار تولید و به طور زنده در روزهای شنبه تا دوشنبه و چهارشنبهها به روانه آنتن شبکه میشود.
«نصرالله» برنامهای است که میکوشد با ایجاد پیوند میان تحلیلهای میدانی، تاریخی و فرهنگی، گفتمان مقاومت را برای مخاطب ایرانی و اسلامی ملموستر کند و به ارتقای سواد رسانهای جامعه در مواجهه با اخبار و رویدادهای منطقهای کمک کند.