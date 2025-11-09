معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: اگر گفته می‌شود ایران بهشت باستان‌شناسان است، باید گفت خوزستان مسقط‌الرأس این بهشت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی دارابی در نشست با انجمن‌های مردم‌نهاد میراث فرهنگی استان خوزستان در اداره کل میراث فرهنگی خوزستان، ایران را کشوری موزه‌ای بدون سقف خواند و بر مشارکت همگانی برای توسعه موزه‌ها و حوزه میراث فرهنگی تاکید کرد.

وی با بیان اینکه در دنیا ۹۱ هزار موزه وجود دارد و سهم ایران حدود ۸۰۰ موزه است افزود: طبق برنامه توسعه هفتم، باید تعداد موزه‌های کشور به یک هزار موزه برسد، با این حال ساخت همه این موزه‌ها از عهده وزارت میراث فرهنگی برنمی‌آید، چرا که نه بودجه آن وجود دارد و به‌طور کلی عقلانی و امکان‌پذیر نیست.

معاون وزیر میراث فرهنگی نقش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را سیاست‌گذاری، تسهیل‌گری و حمایت عنوان کرد.

وی با اشاره به غنای تاریخی ایران گفت: کشور ایران آنقدر آثار تاریخی فراوان دارد که می‌توان گفت ایران یک کشور موزه‌ای بدون سقف است.

دارابی هدفگذاری افزایش تعداد گردشگران به ۱۵ میلیون نفر تا پایان برنامه هفتم را اعلام و خاطرنشان کرد: تحقق این هدف نیازمند ۵۰۰ هواپیما، ۱۰ هزار اتوبوس و احداث سالانه ۱۰۰ هتل چهار و پنج ستاره برای توسعه زیرساخت‌ها است.

وی یادآور شد: گردشگری امروز جزو سه صنعت پیشران در دنیاست و برای کشور ما یکی از مزایای اصلی محسوب می‌شود.

معاون وزیر میراث فرهنگی با اشاره به جایگاه ایران در عرصه میراث جهانی گفت: ایران جزو ۱۰ کشور تمدنی دنیا است و با داشتن بیش از یک میلیون اثر تاریخی، تنها توانسته ۴۳ هزار اثر را به ثبت برساند، چرا که امکانات و بودجه در این حوزه بسیار کم است.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه میراث ملموس و طبیعی با ۲۹ اثر در ۱۱۴ سایت جهانی، جزو ۱۰ کشور نخست دنیا هستیم و در حوزه میراث ناملموس نیز در چهار سال اخیر از رتبه هفتم به رتبه چهارم جهان صعود کرده‌ایم و ۲۶ اثر ثبت شده داریم.

دارابی از ثبت جهانی «هنر آیینه‌کاری در معماری ایرانی» به عنوان سی‌امین اثر میراث ملموس و طبیعی کشور در اجلاس آتی میراث جهانی در دهلی نو خبر داد و افزود: هم‌اکنون ۵۸ پرونده دیگر برای ثبت جهانی در نوبت ذخیره داریم که بسیاری از کشور‌ها چنین ظرفیتی ندارند.

وی با اشاره ویژه به استان خوزستان گفت: در این استان یکهزار و ۱۸۰ اثر ثبت ملی وجود دارد و علاوه بر محوطه‌های جهانی شده مانند شوش، چغازنبیل و سازه‌های آبی شوشتر، در حوزه کاروانسرا‌ها و راه‌آهن نیز آثار دارای پتانسیل ثبت جهانی داریم.

معاون وزیر میراث فرهنگی ادامه داد: پرونده «مسجد ایرانی» در حال آماده‌سازی است که تعداد قابل توجهی از مساجد خوزستان در آن قرار دارد.

وی با اعلام برگزاری «جشنواره بین‌المللی چندرسانه‌ای میراث فرهنگی» در خوزستان، این اقدام را فرصتی برای ادای دین به این استان خواند و گفت: این جشنواره که در دی ماه سال جاری برگزار می‌شود، ۱۴ بخش دارد و یک رویداد بزرگ فرهنگی است.

دارابی افزود: بیش از ۲۰۰ هنرمند برجسته به عنوان سفیران خوزستان در این جشنواره حضور خواهند یافت و برنامه‌های گسترده‌ای در ۱۰ شهرستان استان و از طریق رسانه‌های ملی و استانی پوشش داده خواهد شد.

وی از همه دستگاه‌های اجرایی و مردم خواست برای برگزاری هرچه بهتر این جشنواره که فرصتی بی‌نظیر برای همدلی، انسجام، معرفی ظرفیت‌ها و تغییر چهره استان است، پای کار بیایند.